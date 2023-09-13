В Украине будут проверены решения всех военно-врачебных комиссий с начала войны

12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на заседании которого 30 августа рассматривали функционирование военно-врачебных комиссий (ВВК).

Документ опубликован на сайте Главы государства.

В решении СНБО разным государственным органам поручается повысить эффективность работы ВВК, проверить их на коррупционность, а также в трёхмесячный срок проверить все решения комиссий с 24 февраля 2022 года, когда в стране ввели военное положение, и в случае выявления нарушений инициировать их пересмотр.

Группы, которые займутся проверками решений ВВК, следует создать в течение недели, за это отвечает Кабинет Министров.

Кроме того, правительству поручается «проработать вопрос об особенностях пересечения государственной границы гражданами Украины, признанными непригодными (ограниченно пригодными) к военной службе», а также заняться подготовкой необходимых для этого нормативно-правовых актов.

В недельный срок Кабмину следует разработать и утвердить план подготовки документации для «обеспечения в условиях военного положения качества, эффективности, надлежащего уровня сервиса и безбарьерности составляющих военно-врачебной экспертизы» в ВСУ, а также организовать «системную работу» внештатных постоянно действующих ВВК в военкоматах.

Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Как сообщала Одесса News, в мае Минобороны запустило систему электронной записи к врачам военно-врачебной комиссии в пяти городах Украины, в том числе в Одессе, после сообщений в соцсетях об очередях на ВВК (военнослужащие рассказывали, что раненые без конечностей стоят в очереди за справкой по несколько часов и даже по три недели.

В августа Зеленский анонсировал решение о замене всех руководителей военкоматов и проверке военно-врачебных комиссий.

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