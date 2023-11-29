Зеленский провёл заседание Ставки – особенное, длительное, детальное

28 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщил сам Зеленский в своём Telegram-канале.

«Провёл заседание Ставки – особенное, длительное, детальное. Были подробные доклады на всех уровнях: Генштаб, Министерство обороны, Премьер-министр, областные власти, командующие ОСГВ. Все финансы есть. Все решения есть. Должна быть полная соответствующая работа в общинах. Всё абсолютно детализировано – мин и бетона нашему государству точно хватит. Требуется больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет чёткие задачи», — написал Зеленский.

Верховный Главнокомандующий также сообщил, что на заседании был сделан важный анализ недавних ракетных и массированных дроновых атак против Украины: «проанализировали тактику защиты от нашей противовоздушной обороны. Чёткая потребность – развитие и усиление наших мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО».

«Отдельно проанализировали работу «петриотов» и «насамсов» – всё очень эффективно, я благодарен нашим партнёрам, которые помогают нам именно с этими системами. Командующий Воздушными силами и другие командующие, Министерство обороны имеют необходимые поручения», — проинформировал Зеленский.

Также Президент сообщил о заслушивании докладов командующих по всем фронтовым направлениям.

Как подчеркнул Глава государства, «отдельное внимание – донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута. Там за эти сутки – наиболее интенсивные боевые столкновения. Спасибо всем нашим воинам за силу и стойкость. Купянское направление – хочу особо отметить удержание наших позиций».

Одесса News информировала, что на предыдущем заседании Ставки, состоявшемся 24 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минобороны, Генштабу, Минздраву и другим ведомствам найти комплексные решения для проблем с мобилизацией, демобилизацией и военно-врачебными комиссиями в стране.

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