Полицейские задержали жителя Одессы по подозрению в убийстве знакомого

Полицейские задержали жителя Одессы по подозрению в убийстве из пистолета своего знакомого.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, злоумышленник выманил потерпевшего в «Дальницкий лес», застрелил и оставил.

Об обнаружении мужчины с признаками насильственной смерти в государственном ботаническом заказнике «Дальницкий лес» в полицию сообщил тракторист.

«На месте происшествия полицейские изъяли стреляные гильзы, одежду с биологическими следами и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Принятыми мерами было установлено, что пострадавший проживал в одном из сёл Фонтанской сельской общины.

Предварительно известно, что смерть 50-летнего мужчины наступила от полученных трёх огнестрельных ранений головы и грудной клетки, окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

В ходе начатого следователями досудебного расследования работники оперативных и следственных подразделений ГУНП в Одесской области и Одесского районного управления полиции № 2 установили круг общения потерпевшего и на следующий день разоблачили правонарушителя.

Установлено, что к преступлению причастен 50-летний житель Одессы, который заранее продумал свои действия, приобрёл мобильный телефон, абонентский номер, огнестрельное оружие и боевые припасы к нему. Позвонив знакомому, злоумышленник выманил его из дома, предложив встретиться и поехал с ним в лес. Там произвёл четыре выстрела из пистолета неустановленного в настоящее время образца в голову и грудь пострадавшего, три из которых попали в цель.

Полицейские разыскали злоумышленника по месту жительства его знакомой. У него изъяли несколько патронов к огнестрельному оружию, место нахождения самого орудия преступления устанавливается.

«Фигурант был судим за убийства, разбойное нападение, незаконное лишение свободы, вымогательство и другие преступления. На основании достаточного количества доказательств, собранных правоохранителями, следователи полиции под процессуальным руководством прокурора Беляевской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершённом лицом, ранее совершившим умышленное убийство. Это преступление квалифицируется по п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. По ходатайству полицейских, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Мотивы содеянного будем устанавливать в ходе следствия», — отметил и.о. заместителя начальника Одесского районного управления полиции №2 – начальник следственного отдела Олег Шпитко.

Одесса News информировала, что результатом работы следователей полиции стал вынесенный судом в мае 2023 года обвинительный приговор 42-летнему жителю Подольского района Одесской области, который ножом убил односельчанина.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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