У жителя Измаила во время обыска обнаружили 2 карабина и 500 патронов

В рамках профилактической отработки полицейские совместно с сотрудниками СБУ в Одесской области и под процессуальным руководством Измаильской городской прокуратуры провели санкционированный обыск в доме 47-летнего жителя района.

Об этом сообщает Измаильский отдел полиции в Одесской области.

«В доме правонарушителя было обнаружено два охотничьих карабина и более пяти сотен патронов различного калибра. Всё изъятое направлено на экспертизу», — говорится в полицейской сводке.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Хранитель арсенала задержан. Следователи интересуются источником происхождения оружия и боеприпасов.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трёх до семи лет.



Фото и видео: Измаильский отдел полиции в Одесской области