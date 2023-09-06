В Чёрном море во время купания на одесском пляже утонул 19-летний парень

5 сентября вечером в Службу Спасения поступило сообщение о том, что на одном из пляжей города Одессы во время купания в море исчез гражданин 2004 года рождения.

Об этом информирует в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Утром 6 сентября водолазы ГСЧС начали поиски.

«Тело пропавшего утопленника изъяли из акватории моря и передали правоохранителям», — говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Одесса News информировала, что в августе в Подольском районе чуть не утонули трое малолетних детей: двое — трёхлетний мальчик и семилетняя девочка — госпитализированы, ещё один мальчик семи лет серьёзно не пострадал.

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