СБУ разоблачила коррупционные схемы одесских налоговиков и таможенников

Служба безопасности разоблачила на коррупции чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области, а также ликвидировала новые коррупционные схемы на Одесской таможне.

Об этом сообщает в Facebook СБУ в Одесской области.

Отмечается, что руководительница одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы требовала взятку в 5 тыс. долларов США у местного предпринимателя, ˗ обещала возобновить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на риски в отчётной документации.

По материалам СБУ ей поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Также СБУ задержала таможенников, которые за взятки «помогали» бизнесменам ввозить свои товары «по ускоренной процедуре», а также «обходить» обязательные импортные платежи.

В Одессе задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который «занижал» для импортёров таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления. Ежемесячно чиновник проводил через схему почти 100 товарных контейнеров, каждый из которых «оценивал» в 500 американских долларов.

По всем разоблачённым фактам продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Мероприятия по ликвидации коррупционных схем в госучреждениях проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года Служба безопасности ликвидировала масштабную схему хищения бюджетных денег, выделенных на строительство новых медучреждений в Одесской области.

Фото: СБУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy