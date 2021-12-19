В Одессу пришёл святой Николай

В воскресенье, 19 декабря, православные и грекокатолики вспоминают день, когда закончилась земная жизнь одного из самых почитаемых и любимых христианских святых — святителя Николая, Чудотворца. В народе этот день носит название Николай Зимний.

Родился святитель Николай в III веке (приблизительно между 270-м и 286-м годами) в древнем ликийском городе Патара, расположенном в Малой Азии (территория современной Турции в окрестностях посёлка Гелемиш). Родители Николая были людьми знатными, богатыми и исповедовали христианство.

Уже с детских лет Николай большую часть времени посвящал молитвам в храме и изучению Божественного Писания. Заметив успехи юноши, Патарский епископ, который приходился Николаю дядей, сначала поставил Николая во чтеца (задачей его было громко читать для присутствующих на богослужении некоторые тексты Священного Писания, молитвы и возгласы). Со временем епископ возвёл его в сан священника и сделал своим помощником.

Неустанно трудясь на благо Церкви и своей паствы, святитель Николай прославился чистотой жизни и безграничной любовью к людям, оказывая помощь всем, кто в ней нуждался. После смерти родителей он раздал унаследованное состояние бедным людям.

Известна история некогда богатого, но разорившегося горожанина, имевшего трёх очень красивых дочерей. Именно красотой девушек хотел воспользоваться впавший в крайнюю нужду отец семейства, решив превратить своё жилище в дом блуда. Чтобы спасти девушек и их отца от такого греха, святитель тайно ночью через окно подбросил в их дом три мешочка с золотом, которого хватило, чтобы достойно выдать девушек замуж.

По католическому преданию, брошенные золотые монеты попали в сушившийся возле камина носок. Так на Западе родилась дошедшая до наших дней традиция — раскладывать рождественские подарки от Санта-Клауса (западноевропейский и североамериканский фольклорный персонаж, отождествляемый с образом Николая Чудотворца) в специально приготовленные для этого носки.

Святитель Николай умер 19 декабря по новому стилю приблизительно в период с 345-го по 351 год. Сначала его нетленные мощи хранились в местной кафедральной церкви. С самого начала они источали целебное миро, с помощью которого многие избавлялись о своих болезней.

В мае 1087 года итальянские купцы практически украли большую часть мощей святителя и перевезли их в город Бари, где покоятся и по сей день в католической базилике Святого Николая под престолом алтаря крипты, где сделано круглое отверстие в гробницу великого святого, из которой только один раз в год, 9 мая, извлекают прозрачное миро.

И после смерти святой Николай продолжал и продолжает творить чудеса, помогая людям во всех тяжёлых жизненных ситуациях.

В наше время в Украине существуют сотни храмов в честь Чудотворца Николая, а сегодня ночью в одном из них — Свято-Никольском Измаильском мужском монастыре митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил всенощное бдение.

В Одессе сегодня в 16.00 на Думской площади открывают главную ёлку города, пройдёт много других интересных мероприятий.

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