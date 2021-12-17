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В День Святого Николая вспыхнет новогодними огоньками главная ёлка Одессы

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19 декабря в 16:00 на Думской площади Одессы откроется главная городская ёлка.

В программе:

  • развлекательная шоу-программа — выступления детских творческих коллективов Одессы;
  • праздничное шоу мотоциклов клуба H.O.G. Harley-Davidson;
  • фестиваль Школьной Лиги смеха на «Кубок мэра».

В фестивале примут участие школьные команды, каждая из которых продемонстрирует изобретательность, фантазию, юмор и свои артистические, вокальные и танцевальные способности.

Традиционно в День Святого Николая стартуют все новогодние мероприятия.

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