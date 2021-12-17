В рейтинг лучших университетов Европы и Средней Азии попали 3 одесских вуза

Обнародован ежегодный список лучших университетов стран Восточной Европы и Средней Азии на 2022 год (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022), в который вошли 450 лучших высших учебных заведений, в том числе 41 из Украины.

Три высших учебных заведения находятся в Одессе, отмечается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Бен Саутер, директор аналитического центра QS Quacquarelli Symonds, заявил, что число украинских высших учебных заведений этого региона увеличилось с 25 до 41, что является абсолютным рекордом в истории этого регионального рейтинга. В то же время присутствие Украины в топ-100 рейтинга снизилось с четырёх до трёх университетов «на фоне общего сокращения их репутационных и научно-метрических показателей».

Киевский университет имени Шевченко занял в рейтинге самую высокую позицию среди украинских вузов (35-е место). В первой сотне также КПИ (63-е место) и Харьковский университет им.В.Каразина (69-е место).

В рейтинг попали также 3 одесских вуза — Национальный университет им.Мечникова (166-е место), Южный национальный университет имени Ушинского и Национальная академия телекоммуникации им.Попова (400+).

Рейтинг устанавливался по таким критериям:

академическая репутация учебного заведения;

его репутация среди работодателей;

соотношение количества преподавателей и студентов,

количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника;

количество цитирований на одну публикацию;

доля иностранных преподавателей и сотрудников;

доля иностранных студентов;

доля преподавателей и сотрудников с учёной степенью;

глубина международных научных коллабораций;

присутствие учебного заведения в онлайн-среде.

Первое место в рейтинге занимает Московский университет им.Ломоносова, на втором — Пражский университет и на третьем — университет Санкт-Петербурга.

Как сообщала Одесса News, Одесса оказалась на последнем месте бизнес-рейтинга и первом месте по коррупции, согласно исследованиям, проведенным компанией Info Sapiens совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций по программе Агентства США USAID в сентябре 2021 года.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat