Дом Блещунова в Одессе представит новую мини-выставку

28 марта в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А. В. Блещунова будет открыта выставка «Драм – боль и память Мариуполя».

Мариупольский краеведческий музей представит макет и мини-выставку по истории Мариупольского театра. Событие приурочено ко второй годовщине трагедии Мариупольского драматического театра, которая произошла 16 марта 2022 года, и Международному дню театра, который ежегодно отмечается в Украине 27 марта.

Эта выставка поможет прикоснуться к современной истории Украины и узнать больше об одном из символов русско-украинской войны – Мариупольском драмтеатре.

Центральным объектом выставки является макет этого театра, созданный и переданный музею Виталием Выскорко, представителем ОО «История в руках». Макет-конструктор состоит из гипсовых деталей и в собранном виде полностью повторяет архитектурный проект Мариупольского театра в соотношении 1:150.

Выставку дополнит серия фотографий по истории развития театра. Также будут представлены отдельные секреты здания, которое было возведено по типовому проекту, однако имело ряд особенностей, и благодаря расположению в самом сердце Мариуполя было излюбленным местом горожан.

Адрес: ул. Польская, 19.

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