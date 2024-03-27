В Одессе в результате ракетного удара повреждён ботанический сад

В Одессе в результате ракетного удара по рекреационной зоне вечером 25 марта повреждены админздание, теплицы и лаборатория ботанического сада.

Об этом сообщает Укринформ.

«Пострадали админздание, лаборатории, теплицы и библиотека. Ущерб подсчитать сложно, ведь очень пострадали теплицы, в которых находятся коллекционные растения. У нас пока нет понимания, подлежат ли здания ремонту», — рассказала директор ботанического сада Людмила Левчук.

По её словам, растения нельзя оставлять в повреждённых теплицах из-за низкой температуры воздуха.

«Когда уберём стекло, будем смотреть, что делать дальше. У нас нет критических потерь растений, проблема в восстановлении теплиц. Сейчас срочно будем затягивать теплицы плёнкой, чтобы не погибли растения», — говорит директор.

В ботаническом саду планируют провести субботник, на котором желающие смогут помочь рабочим дендрарию убрать выбитое стекло. Присоединиться к благотворительной акции можно в пятницу и субботу (29 и 30 марта) по адресу: Французский бульвар 48/50 с 10:00 до 15:00.

Как сообщала Одесса News, в результате ракетного удара по рекреационной зоне Одессы вечером 25 марта к врачам за медпомощью обратились 10 человек. Повреждены окрестные дома, а также Дворец спорта.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

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