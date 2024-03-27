Какой изнутри выглядит арестованная яхта Медведчука, оцененная в 8 млрд грн

Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) объявило о конкурсном отборе юридических лиц, которым будет предоставлено право продать конфискованную в Хорватии яхту Royal Romance, принадлежавшую семье бывшего нардепа от запрещённой партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Рыночную стоимость конфискованной яхты определит организатор аукциона по её продаже, который АРМА выберет по результатам конкурса. Страховая же цена яхты на 2020 год составляла 137 млн евро, — сказал сказал заместитель председателя АРМА по евроинтеграции Григол Катамадзе во время прямой трансляции заседания комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов АРМА, в Укринформе.

“В 2015 году яхта была приобретена примерно за 200 млн. евро. За эти годы судно использовалось, есть амортизация, поэтому вряд ли можно рассчитывать на такую же сумму при продаже. Однако, по данным документов, изъятых во время ареста в 2022 году и ныне хранящихся в хорватской полиции, в 2020 году яхта была застрахована на сумму 137 млн евро”, — сообщил Катамадзе.

«Основная цель — получить от продажи этого актива как можно больше денег в бюджет и направить их на усиление обороноспособности нашего государства», — отметил заместитель председателя АРМА по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Станислав Петров.

На 92-метровой яхте Royal Romance сейчас находится хорватская команда, которая была здесь и до ареста яхты.

Яхта пятиэтажная, на ней есть лифты и каюты. Журналистам ТСН показали одну из них – гостевую. Ванная комната здесь украшена ракушками, в каюте есть книги Гёте, репродукция картины Поля Гогена и т.д.

Одесса News информировала, что в ноябре 2022 года сотрудники ФБР провели обыск на пришвартованной в Хорватии яхте. США ведут против кума Владимира Путина Медведчука и его супруги дела за нарушение там федеральных законов, в том числе их обвиняют в отмывании денег.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy