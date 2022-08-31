За время войны в Украине разрушены 205 религиозных сооружений

За полгода полномасштабной агрессии России 205 религиозных сооружений Украины подверглись разрушениям.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что по информации Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, с 24 февраля по 23 августа 2022 года по меньшей мере 205 религиозных сооружений в 14 областях Украины были полностью разрушены или подверглись разрушениям различной степени вследствие вооружённого нападения Российской Федерации: церкви, мечети, здания религиозных общин Украины.

5 из 205 повреждённых сооружений мусульманские, 5 — иудейские, остальные 195 христианские.

29 принадлежат протестантским общинам, 20 — Православной Церкви Украины (ПЦУ), четыре — Римско-Католической Церкви (РКЦ), три — Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ).

7 построек принадлежат Свидетелям Иеговы.

68% (132 объекта) из 195 повреждённых христианских сооружений, полностью или частично разрушенных в результате нападения России, принадлежат Украинской Православной Церкви (УПЦ).

Наибольшее количество разрушенных религиозных построек в Луганской (56) и Донецкой (48) областях. После них – Киевская (34) и Харьковская (25) области.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Собор УПЦ Московского патриархата принял решение о полной независимости церкви и выразил несогласие с патриархом Российской православной церкви Кириллом, поддержавшим войну.

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