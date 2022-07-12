Юг Украины: Силы обороны 138-е сутки продолжают вести боевые действия

Силы обороны ВСУ ведут боевые действия, держа врага на отступательных рубежах.

Подробности 138-го дня войны на юге Украины рассказал представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

«Не преуспевая в предыдущих замыслах, противник продолжает тактику артиллерийско-миномётных обстрелов, авиационных и ракетных ударов районов в тылу наших войск и населённых пунктов вдоль линии столкновения», — сказал Назаров.

Офицер «Юга» отметил, что утром 11 июля враг нанёс авиаудар парой вертолётов Ка-52 в районе Заречного на Херсонщине. «Без потерь», — подчеркнул Назаров.

Трижды в течение дня атакована ракетами Одесская область. Есть попадание в частный дом мирных жителей прибрежного села, в объекты портовой инфраструктуры, в поля и сельскохозяйственные угодья. Жертв нет, — сообщил Назаров.

В полдень 11 июля из самолёта враг выпустил ракету Х-59 в направлении Березнеговатого Николаевской области. Ракета самоликвидировалась в воздухе. Жертв и разрушений нет.

Во время разведки прилегающего к освободившемуся Потёмкиному району Херсонской области обнаружена заброшенная в исправном состоянии и с боекомплектом российская техника: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д. «Трофейные средства в качестве жеста доброй воли переведены в состав Вооружённых Сил Украины», — проинформировал Назаров.

Отмечается, что наши штурмовики нанесли три авиационных удара по складам боеприпасов на Николаевщине, в районах Снегирёвки и Любимовки., а вертолётами — по опорному пункту противника в районе Правдино и враждебным позициям вокруг Александровки. Потери противника по ударам авиации уточняются.

Всего за прошедшие сутки враг потерял 52 военнослужащих, гаубицу «Мста-Б», миномёт, 7 единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке.

Описывая ситуацию в Чёрном море, полковник Назаров отметил, что корабельная группировка вражеских сил, не меняя состава, продолжает бороться со штормом, блокировать судоходство и угрожать ударами 16-ти ракет.

На главном фото воин 24-й ОМБр. имени короля Данила.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod