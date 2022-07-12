Одесскую область обстреляли ещё двумя ракетами

Вечерняя атака врага 11 июля ограничилась двумя ракетами по Одесской области.

Об этом сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своём Telegram-канале.

«Одесчина. Вечерняя атака противника 2 ракетами. Разрушений и пострадавших нет», — написал Скргей Братчук.

В своём вечернем видеообращении начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко подчеркнул, что захватчики целились именно по гражданским объектам, поскольку военных там не было.

Марченко также поблагодарил работников ГСЧС, которые очень быстро отреагировали на вызовы и начали разбор завалов.

Как сообщала Одесса News, в этот же день утром враг нанёс по Одесской области 2 ракетных удара семью ракетами с применением авиации: 4 ракеты Х-31 были выпущены из Су-30 (зафиксировано попадание в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных селений, ударной волной повреждены близлежащие дома, деревья, автомобили; пожара не возникало, пострадавших нет. Также было попадание в объект портовой инфраструктуры) и ещё 3 ракеты Х-31 были направлены по сельскохозяйственным угодьям региона (пожара не было, равно, как и пострадавших).

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