Одесский скалолаз получил серебряную награду на чемпионате мира

С 22 по 31 августа 2022 года в городе Даллас (США) состоялся чемпионат мира по скалолазанию среди молодёжи (боулдеринг, трудность, скорость), II ранг.

Как информирует официальный сайт «Одесса» горсовета, в соревнованиях, в которых приняли участие более 650 спортсменов из 38 стран мира, выступили в составе сборной команды Украины по скалолазанию воспитанники детско-юношеской спортивной школы №12 города Одессы.

«По результатам соревнований одессит Григорий Ильчишин занял второе место, выполнив норму мастера спорта международного класса Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что победители и призёры чемпионата мира были награждены медалями и грамотами.

Подготовили спортсмена к соревнованиям тренеры-преподаватели Виктор Ремнев и Любовь Зимова.

Как сообщала Одесса News, воспитанница Черноморского яхт-клуба Алина Шаповалова заняла первое место в группе до 16 лет и второе место в общем зачёте на юношеском чемпионате мира в классе Laser (ILCA 4), который проходил в Португалии в августе 2022 года.

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