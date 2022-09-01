Национальный банк предупредил: От банкнот с отверстиями лучше отказаться

Национальный банк предупредил, что в наличный оборот на территории Украины могут попасть гривневые банкноты, намеренно повреждённые банками на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В НБУ объяснили, что банки, испортившие купюры, действовали по всем правилам: в случае невозможности вывезти наличную гривну в безопасное место деньги необходимо привести в «неплатёжное состояние».

«Банкноты могут быть повреждены механическим способом (отрезание не менее половины банкноты и её уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверливание в банкноте трёх или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты», – заявили в Нацбанке.

В августе украинские банки передали в НБУ поступившие им повреждённые банкноты гривнё с тремя-четырьмя просверленными отверстиями.

Как именно они попали на подконтрольную Украине территорию, неизвестно. Но в Нацбанке знают, что впервые в обращение они поступили через терминалы самообслуживания в Одесской области, написало LIGA.net.

Такие купюры нигде не примут как средство платежа. Их появление на руках означает, что эти деньги были похищены оккупантами или мародёрами из захваченных банков, сообщил регулятор.

В НБУ предупредили украинцев, что повреждённые банкноты не следует принимать во время наличных расчётов.

«Если во время расчёта вам предлагают повреждённую банкноту, лучше отказаться и попросить другую», – посоветовала пресс-служба регулятора.

В НБУ рекомендовали обратиться в полицию, если вы столкнулись с распространителями таких банкнот.

Если же испорченная специальным образом купюра тем или иным образом оказалась в распоряжении человека, его за это не накажут, но рассчитаться ею невозможно. В первом же банковском отделении её конфискуют, обменять повреждённые банкноты на пригодные для обращения не получится.

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