В США разработали люкс-субмарину на шестерых пассажиров

Американская компания Triton Submarines разработала персональную субмарину Triton 3300/6.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на New Atlas.

Отмечается, что вес подводной лодки составляет около 11 тысяч килограммов, длина 4,99 метра.

Батискаф класса люкс, рассчитанный на перевозку шести человек, может опускаться на глубину до тысячи метров. Максимальная скорость аппарата не превышает 5 км в час.



Субмарина имеет самый большой в мире прозрачный акриловый отсек диаметром 2,5 метра. Запаса воздуха достаточно для 10-часовой экскурсии.



«Один батискаф стоит 5,5 миллиона долларов США», — говорится в сообщении.



Как сообщала Одесса News, реализация украинско-французского договора по усилению системы морской безопасности и охраны границы Украины перешла в практическую плоскость — началось строительство первых французских катеров для украинских пограничников.