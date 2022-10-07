Чиновничья ненасытность землеустроителя из Затоки привела его на скамью подсудимых

За мошенническое завладение землёй под базой отдыха «Гидротехник» в Затоке будут судить инженера-землеустроителя и организатора сделки.

По информации Одесской областной прокуратуры, прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении инженера-землеустроителя и организатора мошеннической схемы по факту пособничества в использовании поддельных документов и завладении землёй рекреационного назначения.

Следствием выяснено, что сообщники в течение 2020-2021 годов на основании поддельной землеустроительной документации, в которую была внесена недостоверная информация о наличии несуществующих садовых домов, завладели четырьмя земельными участками в курортной зоне посёлка Затока общей площадью 0,22 гектара на сумму почти в 3,7 млн гривен.

Отмечается, что земельные участки расположены на территории базы отдыха «Гидротехник», которая находится в собственности Государственного агентства водных ресурсов Украины и используется для отдыха и оздоровления населения. Эти земли входят в состав экологической сети Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Белгород-Днестровского РИН ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, за расхищение средств международной технической помощи на строительстве канализации в Измаиле будут судить 6 участников преступной группировки.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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