От оккупантов освобождён населённый пункт Грековка Луганской области

Село Грековка Краснореченской поселковой громады Сватовского района Луганской области 7 октября освобождено от оккупантов.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

На Херсонщине площадь освобождённой украинскими защитниками территории выросла с 400 кв км до 500 кв км. Сейчас речь идёт о 29 новых освобождённых населённых пунктах, — сообщила в эфире общенационального марафона «Единые новости» руководитель объединённого пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, информируя о новых освобождённых населенных пунктах в Херсонской области.

“Контрнаступление продвигается, и наше углубление по разным направлениям продолжается. Высвободившиеся территории увеличились с 400 до 500 кв км, и этот процесс продолжается. Населенных пунктов… 29, 11 из них мы назвали. Встречают люди наших освободителей с теплом в сердце, с пением гимна, поднятием флагов и со слезами счастья на глазах”, — рассказала Гуменюк.

По её словам, на этих территориях уже начинается обыденная работа: собирается информация об обстоятельствах, в которых проживали люди, доказательная база для пополнения материалов дела для трибунала.

«Бесчинства оккупантов и на херсонских территориях также зафиксированы и будут переданы в соответствующие международные инстанции», — заверила Гуменюк.

Информируя о попытках захватчиков наладить логистику на Херсонщине, она отметила, что российские войска действительно пытаются использовать альтернативные переправы, однако даже силы природы этому противостоят. Благодаря погоде и штормовым ветрам даже Днепр не даёт настроить паромные переправы, не даёт переправлять баржи.

«Там, где повреждены мосты, невозможно их использование, они всё же пытаются это сделать с помощью альтернативных способов ремонта, которые не гарантируют безопасность, но они готовы идти на такие риски, чтобы подтянуть какие-то запасы боеприпасов и оружия», — отметила Гуменюк.

Как сообщала Одесса News, 6 октября воины спецподразделения ГУР МО Украины KRAKEN успешно провели операцию по освобождению населённого пункта Боровая Харьковской области.

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