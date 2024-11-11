Сырский посетил бойцов подразделений на Курском направлении

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Александр Сырский посетил части и подразделения, участвующие в боевых действиях на Курском направлении.

Об этом он сообщил в Facebook.

Как подчеркнул Сырский, важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество сосредоточенных там войск РФ.

«Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте», — подчеркнул генерал.

По словам главнокомандующего ВСУ, «в настоящее время они, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться вглубь территории, которую мы держим под контролем. Наша задача на этом направлении – сдерживать и уничтожать врага на его земле».

Поэтому, отметил Сырский, его работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения россиян и решению всестороннего обеспечения и подготовки резервов.

Для справки. Российское командование собрало 50 тысяч военных, включая северокорейцев, готовясь к контрнаступлению в Курской области.

Одесса News информировала, что за почти три месяца операции Вооружённых сил Украины в Курской области России потери армии страны-агрессора составили 20 842 человека.

Фото: Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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