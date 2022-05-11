Британская королева, обращаясь к парламенту, вспомнила об Украине

В обращении королевы Великобритании Елизаветы на церемонии открытия парламента страны упоминается Украина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.

«В эти сложные времена моё правительство будет играть ведущую роль в защите демократии и свободы во всём мире, включая продолжение поддержки народа Украины», — говорится в обращении британской королевы, которое впервые зачитал принц Чарльз.

По данным Sky News, королева Елизавета II не смогла присутствовать на торжественном событии по совету врачей.

До этого времени королева только дважды пропускала открытие парламента Великобритании за время своего 70-летнего пребывания на троне – в 1959 и 1963 годах из-за беременности.

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