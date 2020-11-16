Каждый 5-й, переболевший коронавирусом, страдает депрессией

Британские учёные установили, что у каждого пятого человека, который переболел COVID-19, выявляют психические расстройства в течение 90 дней.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Люди волнуются, что те, кто пережил COVID-19, будут иметь больший риск проблем с психическим здоровьем, и наши выводы показывают, что это возможно», — заявил профессор-психиатр из Оксфордского университета Пол Геррисон.

В ходе своего исследования учёные проанализировали 69 млн электронных медицинских карт в США, включая более 62 тысяч случаев коронавируса, и выяснили, что в течение трёх месяцев после сдачи положительного теста на коронавирус у каждого пятого пациента, переболевшего COVID-19, впервые диагностировали признаки тревоги, депрессии или бессонницы.

Исследование также показало, что у людей с имеющимися психическими заболеваниями на 65% чаще диагностировали COVID-19, чем у тех, кто их не имел.

«COVID-19 влияет на центральную нервную систему и поэтому может непосредственно увеличить дальнейшие расстройства. Но это исследование подтверждает, что это ещё не вся история, и этот риск (заболеть COVID-19 — ред.) увеличивается из-за предыдущих проблем со здоровьем», — отметил профессор Саймон Уэссли из Королевского колледжа в Лондоне.

По состоянию на 9.00 утра 16 ноября в Великобритании зарегистрировали, по данным Worldometer, 1 369 318 случаев заболевания коронавирусом, 51 934 из которых — летальные. Страна занимает 7 место из 217 стран и территорий мира, где замечен коронавирус. Лидируют США, Индия и Бразилия. Украина за сутки с 19-го места в списке таких стран перешла на 17-е.

Всего в мире на утро 16 ноября зафиксировано 54 832 579 заболевших (+503 475 за сутки), 1 324 689 умерших (+6 403) и 38 147 815 избавившихся от болезни (+278 640)..

Как сообщала Одесса News, по мнению польских экспертов, пандемия коронавируса — не кризис, а война, поэтому странам следует объединиться для борьбы с угрозами, которые она несёт человечеству.