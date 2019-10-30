Нардепы провалили голосование по созданию комиссии по «делу 2 мая»

30 октября народные депутаты поссорились на заседании Верховной Рады после того, как был отклонён проект постановления № 2198 о создании Временной следственной комиссии (ВСК) для расследования фактов массовых беспорядков в Одессе, которые произошли 2 мая 2014 года.

Временную следственную комиссию предлагала создать фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает Укринформ.

За принятие постановления №2198 “О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в Одессе, которые произошли 2 мая 2014 года и повлекли тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка” проголосовали только 79 народных депутатов из минимально необходимых 226. Против — 73 и 164 парламентария воздержались от голосования.

После отклонения проекта постановления, парламент начал рассмотрение законопроекта относительно сохранения культурных ценностей. Презентовать его вышел к трибуне член фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко.

«Символично, что вопрос относительно сохранения культурных ценностей на временно оккупированных территориях мы рассматриваем после вопроса по поводу создания ВСК в Одессе. Хотел бы напомнить тем, кто допустил создание этих временно оккупированных территорий, что именно они в своих советах на этих территориях приглашали российские войска на эти территории, что вынуждает нас сейчас рассматривать этот вопрос», — сказал Ткаченко.

После этих слов некоторые народные депутаты поднялись с мест и столпились возле мест депутатов от ОПЗЖ под ложей прессы. Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ одессит Николай Скорик устроили потасовку. Другие нардепы из разных фракций пытались их успокоить.

«Уважаемые коллеги, если через минуту народные депутаты не пойдут на свои места, я буду вынужден закрыть заседание», — сказал первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Словесная перепалка между депутатами продолжалась несколько минут, после чего они разошлись по своим местам.

«У меня впечатление, что у нас или какая-то шизофрения, или отсутствие политической памяти, что произошло с февраля по май в Одессе. Мало того, мне кажется, нам надо создать ВСК по отдельной персоне — руководителю этой ВСК господину Скорику», — заявила депутат фракции «Голос», бывшая и.о. главы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская, напомнив, что Скорик является одним из тех депутатов, которые не голосовали за определение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

Депутат из группы «За будущее» Игорь Гузь также подчеркнул, что Скорику «нельзя дать быть руководителем этой ВСК», поскольку он как экс-председатель Одесской облгосадминистрации «помогал реализовывать российский сценарий пророссийской сепаратистской партии».

Зампредседателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев отметил, что эта комиссия должна в своём названии содержать призыв к расследованию «попытки захвата государственной власти российскими и пророссийскими сепаратистами в Одесском регионе», и отметил, что их политсила не будет голосовать за создание ВСК по предложению ОПЗЖ.

Член фракции «Евросолидарность» Виктория Сюмар призвала не политизировать расследование этого дела.

Основными задачами ВСК предлагалось определить расследование причин, которые способствовали возникновению беспорядков, установить организаторов, подстрекателей, пособников и исполнителей совершённых во время массовых беспорядков противоправных деяний, наличие предварительного сговора о совершении противоправных действий во время массовых беспорядков, нанесение телесных повреждений, в том числе со смертельным исходом, расследовать вопрос соблюдения законодательства во время организации и проведения массовых мероприятий 2 мая 2014 года.

Как известно, 2 мая 2014 года в центре Одессы произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Участники одесского Антимайдана напали на колонну болельщиков одесского ФК «Черноморец» и харьковского «Металлиста», активистов местной «Самообороны» и Евромайдана.

Проукраинские силы начали теснить антимайдановцев к Куликовому полю, где сожгли их лагерь. Антимайдановцы забаррикадировались в Доме профсоюзов. Конфликтующие стороны забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью, стреляли. Вскоре в здании возник пожар, в котором погибли 48 человек. Более 200 человек обратились за медицинской помощью.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.