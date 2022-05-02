Ночь в Одессе прошла без обстрелов, а комендантский час — без нарушений

Ночь с 1 на 2 мая в Одессе и области прошла спокойно, без обстрелов.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своём Telegram-канале.

Как отметил Братчук, утренние сигналы тревоги раздавались в двух регионах Украины — одесском и николаевском. Поэтому вероятность нанесения ракетных ударов противника остаётся всё ещё высокой.

Грубых нарушений «затяжного» комендантского часа в настоящее время не зафиксировано, — подчеркнул спикер ООВА.

Братчук напомнил, что в Одессу 2 мая 2014 года мог прийти так называемый «русский мир» и поблагодарил всех, кто тогда победил.

Как сообщала Одесса News, Геннадий Труханов в одном из своих интервью сказал, что необходимо наказать всех, кто допустил в Одессе 2 мая 2014 года.

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