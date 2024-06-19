Американские эксперты дали оценку ситуации на фронте

Успешные контратаки украинских сил под Харьковом, а также переброска Россией своих войск на это направление из-под Донецка свидетельствуют о том, что ВСУ набирают импульс.

Впрочем, чтобы говорить, приближает ли это ситуацию к переломному моменту, необходимо учитывать обстановку на всём военном театре, а также знать о планах самих ВСУ, — таково мнение, высказанное Укринформу, американских экспертов, которые следят за развитием событий в Украине.

Представитель Института изучения войны (ISW), руководитель группы по России и группы геопространственной разведки Джордж Баррос подтвердил определённые тактические успехи ВСУ на Харьковском направлении.

«У нас есть свидетельства некоторых удачных тактических контратак украинских сил вблизи населённых пунктов Глубокое и Волчанск, однако пока неизвестно, собираются ли ВСУ существенно увеличить усилия по освобождению оккупированных частей Харьковщины», — отметил представитель ISW.

В ответ на вопрос, можно ли это назвать признаками приближения к «поворотному моменту» в регионе, эксперт заметил, что пока рано говорить об этом. По его словам, важно учитывать ситуацию на всём театре военных действий, охватывающем, в том числе, восток и юг Украины.

«Россияне начали операцию на Харьковском направлении, чтобы сковать украинские силы и создать условия для собственного продвижения в Донецкой области», — отметил Баррос.

По словам бывшего заместителя генсека НАТО и экс-посла США в России Александера Вершбоу, возобновление масштабной помощи со стороны США после принятия закона с более чем $60 миллиардами для Украины обеспечило положительный эффект для ВСУ.

«Похоже, что возобновление поставок американского оружия привело к большим успехам Украины в том, чтобы заблокировать продвижение России на Харьков, а также в районах вокруг него», — отметил Вершбоу.

Он также отметил, что пока рано называть это признаками, которые могли бы свидетельствовать о приближении поворотного момента. Но, по его словам, «очевидно, что украинские силы набирают импульс».

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 22.00 18 июня, «украинские войска продолжают оборонную операцию и решительно противодействуют попыткам противника продвинуться в глубь территории страны. Горячей остаётся ситуация на Покровском направлении».

Как сообщала Одесса News, 17 июня Владимир Зеленский провёл Ставку Верховного Главнокомандующего, на котором рассматривалась оперативная ситуация по всем фронтовым направлениям и на границах, динамика выполнения отечественных контрактов и поступление помощи из объявленных партнёрами оборонных пакетов.

На главном фото воин 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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