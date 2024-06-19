От ран, полученных в бою за Украину, погиб житель Одесской области Евгений Глинский

19 мая 2024 года от полученных многочисленных ожогов и травм, которые получил во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины в Донецкой области, погиб житель посёлка Любашёвка Евгений Глинский.

Об этом сообщили в Любашёвской громаде.

5 июня в громаде объявили День траура.

Евгению 16 июня исполнился бы 31 год.

Одесса News сообщала, что 7 июня 2024 года в Южненской громаде объявлено Днём траура по погибшему на фронте Юрию Елтухову — оператору-радиотелефонисту радиолокационного взвода батареи управления и радиолокационной разведки воинской части А3880, солдату ВСУ.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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