Кто в Одессе 19 июня останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 19 июня на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Большая Арнаутская, просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33, 35, 37, 39, 41, пер. Ониловой, 13, 15, 15а, 17, Европейская (Екатерининская), Старорезничная, 16/18,16/корп.18, 20, Малая Арнаутская 66, 68, 70, 72, 74, 76, Пантелеймоновская, 76, Ришельевская, 64, 66, 68. Работы завершатся до 19.00.

Южные РЭС: Левитана, 113а, 113Б, 114, 116, Василия Симоненко, 1, 11а. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой.

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