Генконсул Китая покидает Одессу

Генеральный консул Китайской Народной Республики господин Сун Лицюнь завершает свою дипломатическую миссию в Одессе и возвращается в Китай.

В связи с этим, как сообщает официальный сайт города, 21 февраля Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с господином Генконсулом.

Отмечается, что в ходе диалога Геннадий Труханов отметил активизацию отношений с породнёнными городами Китая, высокий личный вклад господина Сун Лицюня в развитие международных связей и активное участие в социальной жизни Одессы, наградив его Почётным знаком Одесского городского головы.

Господин Сун Лицюнь подчеркнул, что Одесса останется в его сердце, а также выразил слова поддержки украинцам и пожелал Украине мирного неба.

Как сообщала Одесса News, основным потребителем товаров из Одесской области в 2021 году стал Китай. Что же касается импорта товаров в Одесскую область, то здесь также традиционно лидером является Китай.

Фото и видео: «Одесса»

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