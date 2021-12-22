Определились страны-лидеры, с которыми торгует Одесская область

За 10 месяцев 2021 года из Одесской области импортировали товаров на 1,3 миллиарда долларов США, что на 23 % больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает статуправление области.

Основным потребителем товаров из Одесской области стал Китай (импортировал товаров на 75 миллионов долларов, что на 62% больше, чем год назад). На втором месте оказались Нидерланды, закупившие в регионе продукции на 71 миллион гривен, что на 83% больше, чем в 2020 году. На третьем месте Турция, которая резко сократила импорт из Одесской области — на 31,3% до 69 миллионов долларов.

Четвёртое место занимает Индия с результатом в 57 миллионов долларов, далее следует Россия, куда экспортировали товаров на 54 миллиона.

Что же касается импорта товаров в Одесскую область, то здесь традиционно лидером является Китай: из этой страны импортировали товаров на 378 миллионов долларов, что составляет 20% от общего объёма импорта.

На втором месте в списке поставщиков товаров для Одесской области Турция, откуда завезли товаров на 247 миллионов. Третье место у Индонезии с результатом в 154 миллиона, четвёртое — Беларуси (90 миллионов), пятое — у России (86 миллионов).

Как сообщала Одесса News, в 2020 году импорт в Украину из России сократился на 35%, из стран СНГ в целом — на 29%.

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