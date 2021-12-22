Кому в Одессе 23 декабря отключат свет

23 декабря в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

Богдана Хмельницкого улица — 1, 1/3, 1а — с 07:00 до 18:00

Генерала Ватутина улица — 21, 22 — с 07:00 до 18:00

Заславского улица — 38 — с 09:00 до 18:00

Малая Арнаутская улица — 110, 112, 119 — с 09:00 до 18:00

Мечникова улица — 106, 108, 110, 112 — с 07:00 до 18:00

Мичурина улица — 19, 19а — с 09:00 до 19:00

Новомосковская дорога — 19 — с 09:00 до 19:00

переулок Матросская Слободка — 2 — с 09:00 до 19:00

Старопортофранковская улица — 107, 109, 113, 115, 117 — с 09:00 до 18:00

Тепличная улица — 3б, 4А — с 09:00 до 19:00

Черноморского Казачества улица — 100, 100А, 102, 102А, 104, 106, 110, 114, 116 — с 09:00 до 21:00.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

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