Кому в Одессе 23 декабря отключат свет

23 декабря в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:
- Богдана Хмельницкого улица — 1, 1/3, 1а — с 07:00 до 18:00
- Генерала Ватутина улица — 21, 22 — с 07:00 до 18:00
- Заславского улица — 38 — с 09:00 до 18:00
- Малая Арнаутская улица — 110, 112, 119 — с 09:00 до 18:00
- Мечникова улица — 106, 108, 110, 112 — с 07:00 до 18:00
- Мичурина улица — 19, 19а — с 09:00 до 19:00
- Новомосковская дорога — 19 — с 09:00 до 19:00
- переулок Матросская Слободка — 2 — с 09:00 до 19:00
- Старопортофранковская улица — 107, 109, 113, 115, 117 — с 09:00 до 18:00
- Тепличная улица — 3б, 4А — с 09:00 до 19:00
- Черноморского Казачества улица — 100, 100А, 102, 102А, 104, 106, 110, 114, 116 — с 09:00 до 21:00.
Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.
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