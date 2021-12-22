Валерий Жидков привезёт в Одессу Гуднайт-шоу

«Гуднайт-шоу» — это проект, аналогов которому нет на украинском телевидении.

Это сольный взрослый STAND UP порой на непростые и неоднозначные темы: о сексе, феминизме, религии, языках и национальностях. В общем — обо всём, что нас объединяет и разъединяет. Тут есть над чем посмеяться, и есть над чем задуматься. Отзывы зрителей, которым посчастливилось присутствовать на съёмке программы, единодушны: «Гуднайтшоу – это талантливо и незабываемо».

Цена билетов от 300 до 1400 грн. Их таки можно купить здесь.

Приходите 25 декабря, в субботу, к 19:00 в Музкомедию.

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