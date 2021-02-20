Украина на треть сократила импорт из России и стран СНГ

В 2020 году импорт в Украину из России сократился на 35%, из стран СНГ в целом — на 29%.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Импорт из РФ в Украину сократился в 2020 году на 35%. Это главная новость экономической геополитики. А из стран СНГ в целом — на 29%. В общей сложности, некогда доминирующее в нашей торговле СНГ имеет в структуре нашего импорта 15,6%, а РФ — 8,4%. В экспорте из Украины СНГ имеет только 12,1 процента (Россия соответственно — 5,5%). Экспорт в другие страны мира (за пределами СНГ) был в 2020 году на уровне 99,9%. А импорт сократился на 6,2%», — написал Качка.

Он заметил, что ЕС является якорным торговым партнёром Украины. На него приходится 40,7% торгового оборота Украины, несмотря на сокращение импорта (на 6,2%) и экспорта (на 11,3%).

«Благодаря феноменальному росту экспорта из Украины (на 98%), Китай занимает в структуре нашей торговли место больше, чем весь СНГ: 14,9% оборота, 14,5% экспорта и 15,4% импорта. Доля США в нашей торговле осталась неизменной 3,8% оборота, 2,0% экспорта и 5,5% импорта. Хотя наш экспорт в Турцию и сократился, но сальдо в торговле с ней осталось положительным. Доля Турции в торговле несколько выросла (на 0,2 процентных пункта) и составила 4,7% от всего оборота», — сообщил Качка.

Кстати. Товарооборот Украины в 2020 году составил 103,4 млрд долл., что на 7 млрд долл. меньше, чем в 2019-м. За 12 месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд. Экспортировали из Украины в прошлом году на $49,2 млрд.

Как сообщала Одесса News, по информации Госпогранслужбы, Россия вошла в тройку главных торговых партнёров Украины по итогам 2020 года после Китая и Германии.



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