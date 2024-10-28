В небе над Украиной ночью 28 октября сбито 66 дронов из 100 выпущенных противником

С 19.00 27 октября противник применил 100 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа, выпущенных по Украине с направлений Курск, Орёл, Приморско-Ахтарск РФ.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

«По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 66 вражеских БпЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, 24 российских беспилотника локационно потеряны, 4 полетели в направлении России и Беларуси.

«К сожалению, есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Боевая работа продолжается», — констатирует командование ВС ВСУ.

Одесса News информировала, что утром 28 октября сотрудники Хаджибейской райадминистрации проводили обследование жилых помещений одесситов, пострадавших в результате вражеской ракетной атаки, произошедшей вечером в субботу, 26 октября. От взрывной волны повреждено одно учебное заведение и 21 домовладение.

Инфографика: ВС ВСУFacebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy