Борец из Тарутино стал бронзовым призёром Чемпионата мира-2023 по вольной борьбе

Бронзовым призёром мирового первенства по вольной борьбе стал чемпион Европы-2023 Василий Михайлов из Тарутино Одесской области.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Отмечается, что чемпионат проходит до 24 сентября в Белграде (Сербия).

В финале за 3-е место в весовой категории до 79 кг Михайлов поборол Болата Сакаева из Казахстана, получив лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

Подчёркивается, что для сборной Украины награда одессита — первая на чемпионате мира.

Кстати, Василий Михайлов отказался от фото с новоиспечённым чемпионом мира россиянином Ахмедом Усмановым. Усманов выиграл золото, победив в финале грузина Владимира Гамкрелидзе. Бронзовую медаль, кроме Михайлова, завоевал иранец Мохаммад Ноходиларими. После церемонии награждения иранский и грузинский спортсмены сделали совместное фото с Усмановым. Василий отказался.

Одесса News информировала о победе Михайлова в апреле 2023 года на чемпионате Европы по вольной борьбе в столице Хорватии Загребе.

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