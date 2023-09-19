573 дня войны: общие потери противника составили почти 240 тысяч военнослужащих

Общие боевые потери противника со 2 февраля 2022 по 19 сентября 2023 годов ориентировочно составили около 274,5 тысяч ликвидированных военных.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генштаб ВСУ.
Отмечается, что за этот период также уничтожено:
- личного состава около 273460 (+520 за последний сутки) человек,
- танков ‒ 4628 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 8851 (+17) ед.,
- артиллерийских систем – 6062 (+35) ед,
- РСЗО – 778 (+2) ед.,
- средства ПВО ‒ 526 (+1) ед.,
- самолётов – 315 ед.,
- вертолётов – 316 ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15),
- крылатые ракеты ‒ 1479 (+17),
- корабли/катера ‒ 20 ед.,
- подлодки — 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8601 (+30) ед.,
- специальная техника ‒ 903 (+2).
Как сообщала Одесса News, 17 сентября 2023 года Силы обороны Украины освободили Клещиевку Донецкой области.
Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy