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573 дня войны: общие потери противника составили почти 240 тысяч военнослужащих

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Общие боевые потери противника со 2 февраля 2022 по 19 сентября 2023 годов ориентировочно составили около 274,5 тысяч ликвидированных военных.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за этот период также уничтожено:

  • личного состава около 273460 (+520 за последний сутки) человек,
  • танков ‒ 4628 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 8851 (+17) ед.,
  • артиллерийских систем – 6062 (+35) ед,
  • РСЗО – 778 (+2) ед.,
  • средства ПВО ‒ 526 (+1) ед.,
  • самолётов – 315 ед.,
  • вертолётов – 316 ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15),
  • крылатые ракеты ‒ 1479 (+17),
  • корабли/катера ‒ 20 ед.,
  • подлодки — 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8601 (+30) ед.,
  • специальная техника ‒ 903 (+2).

Как сообщала Одесса News, 17 сентября 2023 года Силы обороны Украины освободили Клещиевку Донецкой области.

Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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