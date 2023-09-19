573 дня войны: общие потери противника составили почти 240 тысяч военнослужащих

Общие боевые потери противника со 2 февраля 2022 по 19 сентября 2023 годов ориентировочно составили около 274,5 тысяч ликвидированных военных.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за этот период также уничтожено:

личного состава около 273460 (+520 за последний сутки) человек,

танков ‒ 4628 (+5) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 8851 (+17) ед.,

артиллерийских систем – 6062 (+35) ед,

РСЗО – 778 (+2) ед.,

средства ПВО ‒ 526 (+1) ед.,

самолётов – 315 ед.,

вертолётов – 316 ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15),

крылатые ракеты ‒ 1479 (+17),

корабли/катера ‒ 20 ед.,

подлодки — 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 8601 (+30) ед.,

специальная техника ‒ 903 (+2).

Как сообщала Одесса News, 17 сентября 2023 года Силы обороны Украины освободили Клещиевку Донецкой области.

Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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