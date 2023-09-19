20-21 сентября у многих одесситов не будет воды

Для бесперебойного водоснабжения тысяч одесситов филиал «Инфоксводоканал» проводит неотложные работы по замене аварийного участка магистрального водовода.

Вместо стальной трубы, исчерпавшей предел эксплуатации, проложат современную полиэтиленовую трубу, срок службы которой не менее 50 лет. Кроме того, будет установлена новая запорная арматура, сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Поэтому с 00:10 20 сентября до 06:00 21 сентября будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Хаджибейского и Приморского районов города Одессы, с.Лиманка, с.Красный хутор, жилых массивов «Радужный», «Совиньон 1-5», «Черноморка», ЖКП «Таирово».

Отключение не затронет ж/м «7-е небо», «Застава», «Ленпосёлок», «Слободка».

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