Одесские работники ЖКХ приглашают на бесплатные экскурсии по городу

В марте работники коммунальной сферы отмечают свой профессиональный праздник День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

В этом году одесские коммунальщики решили подготовить разные мероприятия и поделиться своим праздником со всеми одесситами и гостями города.

В течение марта они приглашают на экскурсии по городу, во время которых можно окунуться в мир истории, интересных фактов и неожиданностей об Одессе, её жителях, прошлом и настоящем.

Все экскурсии – бесплатные:

11 марта – экскурсия в Музей электротранспорта (тел. 050-399-41-11); экскурсия «Кладбища Одессы» (048 726-98-54). С 9.00 до 12.00.

16 марта — экскурсия «Авантюрная Одесса» (тел. 0677831520).

17 марта – экскурсия «Сахалинчик» (тел. 048 706-81-17).

18 марта — экскурсия «Мосты Одессы» (тел. 048 788-20-89).

24 марта — экскурсия «Тайны улиц центральной части нашего города» (тел. 048 705-74-24 или 048 705-74-23.

25 марта — экскурсия «Памятники Одессы» (тел.048-705-43-80; экскурсия «Зелёная Одесса» (тел. 048 788-61-72 или 066-750-48-17).

Телефоны для получения общей информации по всем мероприятиям: 705-48-66, 0677058448.

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