В Украине новый COVID-рекорд — 8 899 человек за сутки

В Украине по состоянию на 3 ноября лабораторно подтвердили 411 093 случая COVID-19, из них за сутки — 8 899.

Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

«За вчерашний день в Украине зафиксировано 8 899 (из них детей — 346, медработников — 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19», — отметил он.

По данным Минздрава за последние сутки госпитализированы 1 207 человек; зафиксировано 157 ️летальных случаев; ️выздоровели — 5 100 человек.

За время пандемии в Украине заболели 411 093 человека; выздоровели — 168 868; летальных исходов — 7 532.

Наибольшее количество подтверждённых случаев за истекшие сутки зарегистрировано в Киеве (789 случаев), Харьковской (712), Хмельницкой (506) областях.

По информации Степанова, в Украине начал работу Всеукраинский контактцентр Минздрава по противодействию коронавирусу.

«Отныне каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно коронавируса, может позвонить, независимо от того, где этот гражданин находится на территории нашей страны… и получить соответствующую информацию», — сказал Степанов.

Он отметил, что номер бесплатный (0-800-602-0-19), в контактцентре будут работать 150 операторов, и он будет действовать круглосуточно.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 3 ноября, Украина — на 21-м месте из 216 стран по количеству заболевших коронавирусом.