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Более 50 авто на еврономерах выезжают в Киев из Одессы к Верховной Раде (обновляется)

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В эти минуты на Балковской в Одессе собираются владельцы авто на еврономерах, чтобы завтра, 3 ноября протестовать под стенами Верховной Рады, требуя снизить растаможку до 35% процентов и отменить штрафы.

Их протест вызван тем, что днями Кабмин разрешил полиции штрафовать владельцев авто на еврономерах, нарушивших срок растаможки своих автомашин.

Уже готовы к выезду более 50 автомобилей, передаёт наш корреспондент.

Дополнено в 19.35. Колонна одесских евробляхеров выехала на Киев. В колонне — более 50 автомашин.

Как сообщала Одесса News, около трёхcот человек собрались в Одессе воскресным вечером на улице Балковской, чтобы выразить своё отношение к предпринимаемым властями ограничений для владельцев автомобилей на еврономерах.

Фото и видео: Одесса News/ Александр Александров

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