Европейский суд начал рассмотрение дела о трагедии 2 мая в Одессе

Европейский суд по правам человека начал рассмотрение искового заявления касательно действий украинской власти в ходе и после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт партии «Оппозиционная платформа-За жизнь».

«Украинские граждане не нашли справедливости в своей стране и вынуждены были обратиться в Европейский суд. У них не было другого выхода, потому что власть скрывает от людей правду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скоро восемь лет со дня трагедии, которая унесла десятки жизней одесситов, погибших в Доме профсоюзов: «Ни прошлый режим Порошенко, ни нынешний режим не желают признать, что 2-го мая 2014 года в Одессе произошло массовое убийство горожан. Политические заказчики и прямые исполнители не наказаны. Их имена не названы. Приговоры им не вынесены. Более того, у депутатов от партии власти рождаются вопиющие инициативы – материально поощрить поджигателей, сделать из них героев».

«Но отбелить организаторов и исполнителей расправы и «замести под ковёр» это злодеяние не удастся. Теперь преступлению радикалов и преступному безразличию власти будет дана жёсткая принципиальная оценка на международном уровне. Раз украинская власть отказалась призывать к ответу убийц, теперь её призовут к ответу за бездействие», — отмечается в заявлении партии.

Выражается надежда, что и в Украине будет восстановлено правосудие в этом деле: «»Справедливость будет восстановлена и в Украине. Наша политическая сила добьётся честного расследования и суда над преступниками. Убийцы и политические заказчики преступления будут наказаны».

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