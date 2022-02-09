Украинский ледокол «Ноосфера» прошёл Гибралтарский пролив и вышел в Атлантический океан.

Как сообщала Одесса News, 28 января ледокол «Ноосфера» (старое название — James Clark Ross) отправился из Одесского порта в свою первую экспедицию в Антарктиду под украинским флагом.

Экипаж ледокола состоит из 26 человек — как украинских, так и иностранных специалистов, которые, в частности, работали на Британскую антарктическую службу.

По данным издания UMS, сейчас судно направляется в Лас-Пальмас, что на Канарских островах. Там судно дозаправится топливом, после чего отправится в Чили, где на борт поднимутся учёные — члены 27-й Антарктической экспедиции.

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