Одесский ледокол «Ноосфера» добрался до антарктической станции

Украинский научно-исследовательский ледокол «Ноосфера» добрался до антарктической станции «Академик Вернадский» и встал на якорь неподалёку от острова Галиндез.

Об этом Национальный антарктический научный центр сообщает в Facebook.

Отмечается, что «Ноосфера» доставила на станцию грузы и команду украинских технических специалистов, которые в ближайшие несколько месяцев должны провести неотложные работы по модернизации станции, необходимые для успешной зимовки следующей, 28-й Украинской антарктической экспедиции.

В частности, речь идёт о замене системы отопления и работах по заземлению дизельного и главного зданий станции.

«Для нас приход «Ноосферы» – это очень радостное событие, ведь это возможность наконец-то увидеться со своими коллегами и соотечественниками после 10 месяцев зимовки, а также получить гостинцы из дома. А ещё это начало очень ответственной работы – большого ремонта на станции», – отметил руководитель 27-й украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба.

Предполагается, что после разгрузки судно отправится в чилийский порт Пунта-Аренас для предстоящего обеспечения пересменки годовых экспедиций на Вернадском.

Как сообщала Одесса News, «Ноосфера» из-за войны не может вернуться в порт приписки — Одессу. В настоящее время ледокол базируется в Кейптауне (Южная Африка).

В апреле 2022 года ледокол «Ноосфера» отправился из Кейптауна на польскую антарктическую станцию «Арцтовский», которая находится на острове Кинг Джордж, доставив грузы и пересменку польских полярников.

Фото: Одесса News, Национальный антарктический научный центр

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