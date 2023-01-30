В Одесском театре им. В.Василько состоится концерт для любителей джаза

Уникальный проект от музыкантов Одесского украинского театра имени В. Василько найдёт своих поклонников среди ценителей интеллектуального, изысканного авторского джаза.

Тем более, когда за дело берётся известный джазовый пианист и композитор Вадим Бессараб, которому удалось собрать мощный коллектив среди лучших музыкантов города.

Концерт джазовой музыки состоится 5 февраля.

Приходите к 15.00.

Стоимость билетов от 150 гривен, которые можно купить здесь.

Адрес: ул. Пастера, 15.

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