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В Одесском театре им. В.Василько состоится концерт для любителей джаза

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Уникальный проект от музыкантов Одесского украинского театра имени В. Василько найдёт своих поклонников среди ценителей интеллектуального, изысканного авторского джаза.

Тем более, когда за дело берётся известный джазовый пианист и композитор Вадим Бессараб, которому удалось собрать мощный коллектив среди лучших музыкантов города.

Концерт джазовой музыки состоится 5 февраля.

Приходите к 15.00.

Стоимость билетов от 150 гривен, которые можно купить здесь.

Адрес: ул. Пастера, 15.

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