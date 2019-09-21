На Северном полюсе откроют необычный отель

Необычный отель откроет свои двери на Северном полюсе в 2020 году.

Постояльцы будут ночевать в стеклянных иглу с подогревом, пишет Укринформ со ссылкой на CNN Travel.

«В апреле 2020 года в самом северном месте мира открывается временный отель, предлагающий незабываемые впечатления для искателей приключений. Окно с видом на юг – гарантировано», — говорится в сообщении.

Отель North Pole Igloos будет состоять из 10 купольных домиков с подогревом, в которых гости могут спать под звёздами и наблюдать за северным сиянием на леднике посреди Северного Ледовитого океана.

Стоимость услуг — 95 тысяч евро. В эту цену войдут двухдневное пребывание на Свальбарде (Шпицбергене), перелёт на вертолёте на Северный полюс и обратно, ночёвка в отеле North Pole Igloos, а также питание и услуги гида.

Северный полюс недоступен большую часть года, но до него можно добраться на вертолёте в апреле и на корабле в июне и июле. Ежегодно его посещают только около 1 000 путешественников. Во время таких экспедиций туристы вынуждены проживать в палатках и приносить с собой всё оборудование, необходимое для обеспечения безопасности в агрессивной замёрзшей среде.

«Северный полюс на протяжении многих лет является одним из самых эксклюзивных туристических направлений в мире, но там пока нет хороших и удобных средств размещения. Мы хотим привести удобства в экстремальные условия», — отмечают в туристической компании Luxury Action, которая стоит за появлением отеля.

В компании говорят, что гостиница будет мобильной и сможет менять своё местоположение исходя из погодных условий.

Создатели North Pole Igloos также надеются, что путешественники, получив уникальные впечатления от Северного полюса, смогут повысить осведомлённость людей о последствиях изменения климата в регионе.

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