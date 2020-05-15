Одесский полярник Александр Зулас возвращается домой

Участники 24-й антарктической экспедиции, в составе которой одесский гидрометеоролог Александр Зулас, вылетели из Чили в Украину, несмотря на сложные карантинные ограничения этой страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«В период карантина и отсутствия регулярных рейсов нам удалось почти невозможное: украинские полярники летят домой. Это результат невероятной работы команды нашего центра, посольств Украины в Чили и Бразилии, партнёров и подрядчиков. Впереди у наших ребят ещё немало часов перелётов и пересадок, но мы уже с нетерпением ждём их в Киеве», — отметил директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Полярники вылетели из аэропорта Сантьяго в ночь с 14 на 15 мая (по киевскому времени). В начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев.

Как сообщала Одесса News, участники экспедиции отправились со станции «Академик Вернадский» ещё 24 апреля. Там зимовочный отряд работал почти 13 месяцев. 2 мая после пересечения наиболее штормового места планеты — пролива Дрейка — участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Несколько дней тому назад они прилетели в столицу республики — Сантьяго.

По возвращении в Украину полярники будут находиться дома на самоизоляции, установив специальное приложение «Дий дома».