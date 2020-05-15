Начальник Одесской таможни: Проведение обысков СБУ было незаконным

14 мая начальник Одесской таможни Михаил Грибанов провёл брифинг по поводу обысков, которые имели место накануне на таможенных постах «Черноморск» и «Одесса».

Как пишет Odessa Online, Михаил Грибанов отметил, что во время проведения обысков, проходивших в админздании Одесской таможни, а также в помещениях таможенных постов «Черноморск» и «Одесса», ни одному из руководителей не сообщали о подозрении и не задерживали после проведения обысков.

Грибанов заявил, что во время обысков в административном здании таможни на Ивана и Юрия Лип его положили на асфальт на служебной парковке, а затем надели на него наручники. Правда, спустя 8 минут их сняли.

Он заявил, что одному из сотрудников таможни вывихнули руку, а также разбили лицо. Входные двери в здание и в отдельные кабинеты были полностью выломаны или сильно повреждены. Грибанов считает, что обыск можно было провести более элегантно.

«За время моей работы не было ни одной взятки. Мы всегда сотрудничаем с правоохранительными органами и готовы оперативно предоставлять какую-либо информацию о деятельности таможни. Предполагаю, что правоохранители действовали как в боевике, чтобы создать определённое давление на меня и моих коллег. Я был готов к таким ситуациям, потому что в регионе не все поддерживают мои методы», — отметил Грибанов.

Также начальник Одесской таможни заявил, что не понимает, почему обыски проходили в такой жёсткой форме и для чего они проводились в админздании, ведь там не проводятся таможенные оформления. При обысках присутствовали адвокаты, зафиксировавшие в протоколе более 30 замечаний. По их словам, на вопросы о причинах обыска следовали отвечали коротко — неотложные следственные действия. Постановления суда или следственного судьи не было, поэтому Грибанов считает, что проведение обысков было незаконным.

Тем не менее, сотрудниками СБУ были изъяты документы, а также телефон Грибанова.



Адвокат Николай Пашковский убеждён, что не было оснований для задействования физического насилия, наручников и выламывания дверей. Пашковский подчеркнул, что получение доказательств не было основной целью обыска, поскольку из-за существенных нарушений полученная информация в будущем не может использоваться в качестве доказательств.

На своей странице в Facebook Михаил Грибанов добавил, что Одесской таможней проводятся мероприятия по оценке нанесенного ущерба государственному имуществу во время следственных действий.

«Я понимал, что будут провокации и давление со стороны недовольных качественными изменениями на таможне, ещё когда решил участвовать в конкурсе на должность начальника Одесской таможни. Это не пугало меня тогда. Не пугает и теперь. Я готов как к подобным вызовам, так и к тому, чтобы давать им отпор. И в первую очередь — эффективной работой таможни», — подчеркнул Михаил Грибанов.

Как сообщала Одесса News, СБУ подозревает сотрудников руководства Одесской таможни в организации масштабной коррупционной схемы при растаможивании товаров. Начальника отдела таможенного поста «Черноморск» задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения им очередной части взятки в размере 1,3 тыс долларов.

Фото и видео: Facebook, Odessa Online