В гости к одесскому полярнику наведался тюлень

На станцию ​​»Академик Вернадский» в Антарктиде к украинским учёным, среди которых есть одессит Александр Зулас, пришёл тюлень-крабоед.

Об этом сообщает в Facebook Национальный антарктический научный центр.

«Обычно тюлени-крабоеды держатся вдали от станции «Академик Вернадский». Но вчера один храбрый вылез из воды и залез на деревянный настил со стороны центрального входа станции. Это взрослый тюлень весом более 200 кг», — рассказали в НАНЦ.

Отмечается, что это довольно необычная ситуация для станции. Полярники решили, что тюлень «зашёл проверить и поднять настроение команды».

Ведь нынешний её состав должен был завершить свою миссию и отправиться домой, однако карантинные условия не дали осуществить планы полярников. Участники следующей экспедиции не смогли добраться до станции и вернулись домой в ожидании окончания карантина. На смену Александру Зуласу должен был быть другой одессит — гидрометеролог Вадим Жуковский.

Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции записали видеоролик со станции «Академик Вернадский», в котором пожелали здоровья Украины и всему миру. Они также призвали всех оставаться дома.

Звернення 24-ої УАЕ ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА – ВІДЧУЙТЕ СЕБЕ ТРІШКИ ПОЛЯРНИКОМ: 24-ТА УАЕ ЗВЕРНУЛАСЯ ДО УКРАЇНЦІВ ЗІ СТАНЦІЇ "ВЕРНАДСЬКИЙ"Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) записали привітання зі станції "Академік Вернадський", в якому побажали здоров'я Україні та всьому світу.Вони також закликали всіх лишатися вдома. "Залишайтеся вдома, відчуйте себе трішки полярниками, адже ми в ізоляції тут цілий рік", – сказав керівник експедиції Ігор Дикий.Полярники наголосили, що всі вони здорові та чекають на перезмінку.Нагадуємо, що через пандемію COVID-19 команда 25-ї УАЕ не змогла дістатися Антарктиди й змушена була повернутися в Київ. Наразі Міністерство освіти і науки України та Національний антарктичний науковий центр у співпраці з МЗС України та постійним представництвом України у Республіці Чилі шукають шляхи, щоб доправити експедицію на станцію.Підготовлено спільно з Міністерством освіти та науки України Gepostet von Національний антарктичний науковий центр am Dienstag, 24. März 2020

Александр Зулас — третий слева

«Оставайтесь дома, почувствуйте себя немного полярниками, ведь мы в изоляции здесь круглый год», — сказал руководитель экспедиции Игорь Дикий.

Полярники отметили, что все они здоровы и ждут пересменку.

Как сообщала Одесса News, в октябре прошлого года к украинским полярникам на антарктическую станцию «Академик Вернадский» приходил погостить императорский пингвин.