В составе новой антарктической экспедиции будет одессит, гидрометеоролог

Украина отправляет в Антарктиду самую молодую экспедицию — средний возраст полярников 37 лет, в составе которой одессит, гидрометеролог Вадим Жуковский.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что конкурсная комиссия определилась с составом юбилейной, 25-й, Украинской антарктической экспедиции (УАЭ).

«Эта команда полярников имеет некоторые особенности. В частности, это самый молодой состав экспедиции за все годы. Средний возраст участников — 37 лет. Мы хотим дать молодёжи как можно больше шансов реализовать себя и свой научный потенциал. И по той же причине половина состава — это «новички», то есть они впервые едут на год работать в Антарктиду. В то же время вторая часть экспедиции — это опытные полярники», — пояснил глава Национального антарктического центра МОН Евгений Дикий.

Сообщается, что отряд отправится на станцию ​​в марте 2020-го и работать там будет в течение года. В составе традиционно будет 12 участников: 7 учёных, врач, повар, системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи.

Руководителем 25-й УАЭ избран Юрий Отруба, опытный специалист Национального антарктического центра МОН. Для него это будет уже шестая зимовка на станции «Академик Вернадский».

Дикий также напомнил, что в прошлом году было снято длительное ограничение относительно участия в годовых антарктических экспедициях женщин, и сейчас на станции «Академик Вернадский» работают Оксана Савенко, учёный-биолог, и Наталья Бабий, врач. В 25-ю УАЭ также вошли две женщины: киевлянка Евгения Прекрасная, учёный-биолог, и харьковчанка Анна Соина, исследователь гидрометеорологии и океанографии.

Отмечается, что у каждого из основных участников также дублёр — на случай, если до отправки экспедиции случится непредвиденное и кто-то из основного состава будет вынужден отказаться от зимовки.

Отобранных участников ждёт специальный многодневный тренинг, где они будут усваивать навыки, необходимые для жизни и работы на станции «Академик Вернадский».

Как сообщала Одесса News, сейчас в составе 24-й Украинской антарктической экспедиции с марта 2019 года работает метеорологом одессит Александр Зулас. Он учился в 83-ей одесской школе. В 2007 году закончил Одесский государственный экологический университет (бывший гидрометеорологический институт). Это уже пятая зимовка Александра с февраля 2008 года.

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