Ледокол «Ноосфера» прибыл к антарктической станции «Академик Вернадский»

Украинский ледокол «Ноосфера» (порт приписки — Одесса) уже прибыл к украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook 31 марта.

«Наш научно-исследовательский ледокол «Ноосфера» добрался до Антарктики и уже стоит вблизи острова Галиндез, где расположена украинская станция «Академик Вернадский» (причалить на остров большие суда не имеют возможности из-за мелководья). Его путь из Чили на ледяной континент занял пять дней: «Ноосфера» вышла из Пунта Аренас вечером 25 марта, а вечером 30 марта (в Украине уже была ночь) пришла к станции», – говорится в сообщении.

Украинскому капитану Павлу Панасюку вести ледокол помогал бывший британский капитан ледокола Саймон Уоллес.

«Ноосфера» доставила на «Вернадский» очень много разных нужных грузов, но самое главное – 27-ю украинскую антарктическую экспедицию. Коллег очень ждали команда зимовщиков 26-й УАЭ и сезонный отряд, которые теперь смогут вернуться домой. Предполагаем, что наши полярники ждали «Ноосферу» под сине-жёлтым флагом, как Ассоль – корабля с пурпурными парусами», – сообщили в НАНЦ.

Сейчас из-за шторма экспедиция не может добраться на Галиндез.

«Но как только погода изменится, полярники из новой экспедиции присоединятся ко всем на «Вернадском». Также в течение следующих дней будет продолжаться разгрузка годовых запасов пищи, горючего, строительных материалов и другого. Следовательно, «Ноосфера» начнёт свой путь обратно в Чили с одной интересной остановкой, о которой мы напишем отдельно», – проинформировали в центре.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины и британское учреждение «Исследования и инновации» подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross за $5 млн. Отдельно правительство заплатило за доставку и дооборудование ледокола. Именно James Clark Ross в 1996 году привёз первую украинскую антарктическую экспедицию на тогдашнюю британскую станцию «Фарадей» (сейчас это украинская станция «Академик Вернадский»).

30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу и было переименовано в «Ноосферу» в честь академика Вернадского — одного из основных авторов философской теории ноосферы. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнувший, что впервые за историю независимости Украины государство приобрело научно-исследовательское судно.

28 января 2022 года ледокол отправился в свою первую экспедицию к Антарктиде под украинским флагом.

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